Bisarca in fiamme sulla Torino-Savona: traffico in tilt all'altezza di Carmagnola

Una densa colonna di fumo e una serie di auto bloccate, in attesa che la situazione possa tornare alla normalità. Sta succedendo in queste ore sulla Torino-Savona, all'altezza di Carmagnola.



Poco prima delle sette di questa mattina, per cause e dinamiche ancora da accertare, una vettura (una grossa bisarca con 6 auto coinvolte) ha preso fuoco e immediatamente il flusso dei veicoli in direzione Liguria è rimasto bloccato. Immediatamente è scattata la richiesta di aiuto e sul posto stanno arrivando i soccorritori per ripristinare le condizioni minime di sicurezza per poter sbloccare la situazione.



Diverse le squadre dei vigili del fuoco impegnate.