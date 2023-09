Poemes: la poesia di Marisa Russotti Gullino al Monastero della Stella

Oggi giovedì 7 settembre, Marisa Russotti Gullino, presenta il suo nuovo libro Poemes al Monastero della Stella ( piazzetta Trinità) alle 18. Ingresso libero

L'evento è organizzato dalla Fidapa sezione di Saluzzo, presieduta da Bruna Chiotti.

Versi contenuti nel libro saranno interpretati da Francesca Pittatore con accompagnamento musicale di Andrea Rinaudo.

"Ogni tanto qualcuno mi chiede perché scrivo poesie - racconta di sè l'autrice - Io ho incominciato tardi, prima soprattutto leggevo e talvolta scrivevo di storia locale. Poi all’improvviso capii che solo attraverso la poesia riuscivo a colmare le ferite,le mancanze ,le proteste della mia vita.

Subentrò cosi il piacere di parlare di me del mo sentire, non direttamente ma attraverso persone e fatti reali. Scrivere poesia e’ un confronto diretto con se stessi e il mondo che ci sta intorno. nel libro, ci sono fatti di cronaca, violazione dei diritti umani, ricordi e rimpianti per gli amici perduti, per la famiglia.

Poesie per ricordare,per celebrare. per denunciare. questo e’ per me la poesia.