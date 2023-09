Il comune di Beinette segnala che dalle 8 di oggi, venerdì 8 settembre alle 8 di domani, sarà interdetto il traffico veicolare in via Mario Rosso.

La strada non sarà percorribile dai veicoli dall'intersezione con via Nallino fino all'incrocio con via XXIV Maggio, per lavori di manutenzione stradale.