Meno di due settimane all’attesissima Sports and Music Hope Color

Mancano meno di due settimane alla Sports and Music Hope Color. Cresce l’attesa per la prima edizione della camminata di 7 chilometri organizzata dall’Asd Hope Running Onlus di Chivasso con il contributo e il patrocinio del Comune di Castiglione Torinese. La Sports and Music Hope Color si terrà nel pomeriggio di sabato 16 settembre nell’ambito dell’evento Sports and Music e colorerà tutti i partecipanti, che giorno dopo giorno crescono di numero.

A rendere unico nel suo genere questo evento una pioggia colorata a ritmo di musica che “investirà” gli iscritti lungo tutto il percorso, oltre all’immancabile festa finale che coinvolgerà tutti, ma proprio tutti!

Giovanni Mirabella, il presidente della Hope Running, associazione che organizzerà la Sports and Music Hope Color in collaborazione con Fitwalking Settimo Chilometro e Casa della Speranza Onlus, sta scandendo il conto alla rovescia insieme a tutti i soci dell’attivissima realtà chivassese: “Per me e per la dall’Asd Hope Running Onlus questa è una prima assoluta e non vediamo l’ora di vivere un’esperienza unica insieme a tantissime persone di Castiglione Torinese e non solo! L’obiettivo è far conoscere i nostri progetti solidali ad una platea sempre più vasta attraverso iniziative sportive che si prefigurano l’obiettivo di favorire il benessere psico-fisico delle persone, l’inclusione e la lotta contro le discriminazioni delle persone con disabilità. Grazie all’Amministrazione Comunale di Castiglione Torinese realizziamo il sogno di dare vita ad una manifestazione unica nel suo genere e coltiviamo la speranza che questa possa essere solo l’edizione zero di tante. Quando sport, divertimento e solidarietà viaggiano di pari passo, il successo è assicurato”.

‘Mettiti in movimento, colora la speranza’ è il motto dell’Asd Hope Running Onlus, che spera di incrementare ancora il numero di partecipanti da qui al 16 settembre.

Iscrizioni solo online al link https://join.endu.net/entry?edition=85210

