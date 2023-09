Ieri sera, venerdì 8 settembre, è stata inaugurata la Mostra Regionale Ortofrutticola “Città di Cuneo”, il tradizionale evento che fino a domenica 10 settembre animerà e il concentrico di località San Rocco Castagnaretta.

Nonostante le innegabili difficoltà che le aziende agricole si trovano da tempo ad affrontare (carenze idriche, eventi metereologici avversi e aumento dei costi di materie prime e attrezzature), il Comune di Cuneo e le Associazioni di categoria legate al comparto agricolo hanno fortemente voluto riproporre un evento che da quasi un secolo (siamo alla 94ª edizione) rappresenta la vetrina della produzione ortofrutticola del territorio cuneese.

La Mostra Regionale Ortofrutticola troverà ospitalità all’interno della Sagra di San Sereno (protettore di giardinieri ed ortolani) in località San Rocco Castagnaretta, conosciuta come zona degli orti di Cuneo, ma soprattutto territorio di produzione dell’ormai celebre “Carota di San Rocco Castagnaretta”, non a caso divenuta da qualche anno “simbolo” della manifestazione.

Attraverso la selezione ed esposizione dei migliori prodotti dell’annata agricola, la Mostra persevera nell’obiettivo di indirizzare il pubblico alla conoscenza e al consumo di prodotti stagionali certificati “Km 0”, a beneficio sia del consumatore che delle aziende agricole locali.

Nella struttura coperta posizionata lungo Viale San Sereno, è allestita la consueta rassegna di frutta e ortaggi d’eccellenza, sapientemente selezionati ed esposti con arte e fantasia dalle Associazioni di categoria (Coldiretti Cuneo, CIA Agricoltori Italiani Cuneo e Confagricoltura Cuneo), che da decenni garantiscono il loro prezioso contributo alla realizzazione dell’evento.

Sempre all’interno del padiglione espositivo, trovano posto i Consorzi di tutela legati all’agricoltura, che propongono al pubblico le loro produzioni di eccellenza, già conosciute e apprezzate anche fuori dall’ambito locale.

Nella giornata di domani, domenica 10 settembre, lungo le vie di accesso all’area espositiva saranno sistemati i banchetti dei produttori agricoli per la vendita diretta al pubblico.

Alla cerimonia inaugurale della manifestazione in piazzale Don Marro è seguita la degustazione dell’ula al furn, la minestra di verdure, carne e legumi tipica della tradizione piemontese.