Alla Goletta di Vinadio ritorna la “Festa per Chiara”, l’appuntamento organizzato dall’associazione “Luce Chiara” in ricordo di Chiara Dutto, la ragazza bovesana tragicamente scomparsa in un incidente stradale.

La festa si terrà domani domenica 5 luglio 2026 in una località che Chiara amava molto e che, ancora oggi, continua a raccogliere amici, familiari e persone che desiderano ricordarla con affetto. Sarà una giornata semplice, costruita attorno a tre parole importanti: preghiera, amicizia e solidarietà.

Il programma prevede alle ore 12 la Santa Messa, mentre alle ore 13 sarà servita la tradizionale grande polentata. Una formula ormai conosciuta, che negli anni ha mantenuto lo spirito più vero dell’iniziativa: stare insieme, condividere un momento di comunità e trasformare il ricordo di Chiara in un gesto concreto di aiuto verso chi ha più bisogno.

Anche quest’anno la raccolta fondi sarà destinata ai bambini della “Don Cugnod Primary School” di Kairune, a Meru, in Kenya, una realtà legata alla missione di Padre John, missionario monregalese molto vicino all’associazione e ricordato nella locandina con una frase semplice e intensa: “Padre John sempre presente in mezzo a noi”.

La “Festa per Chiara” e il nome di Chiara continuano a vivere attraverso una giornata fatta di presenza, memoria e generosità. Un modo concreto per ricordarla nella maniera che probabilmente le sarebbe piaciuta di più: insieme, in mezzo agli amici, con un sorriso e con lo sguardo rivolto anche agli altri.

Tutto il ricavato sarà devoluto ai bimbi della “Don Cugnod Primary School” di Kairune, in Kenya.