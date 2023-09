A Cuneo la quinta edizione di Agorà: il salone delle imprese di Confindustria Cuneo

Un vero e proprio speed date imprenditoriale per creare nuovi contatti e opportunità: oltre cento imprese parteciperanno domani, martedì 12 e mercoledì 13 settembre alla doppia edizione 2023 di Agorà, il salone b2b promosso da Confindustria Cuneo e dal Comitato provinciale Piccola Industria. Nella giornata di domani, parteciperanno piccole e grandi e imprese di tutti i settori: Terziario, ICT, Meccanico, Alimentare, Legno, start up innovative solo per citarne alcuni. Oltre 1000 appuntamenti di 15 minuti ciascuno si terranno nell’arco della giornata. Mercoledì 13, un’edizione speciale, dedicata alle Risorse Umane in cui le principali agenzie per il lavoro della Provincia incontreranno le imprese del territorio.



L’obiettivo è quello di favorire l’incontro delle candidature con le professionalità richieste dalle imprese. Un b2b improntato a creare la massima sinergia a cui parteciperà anche il Centro Servizi per l'Industria, la società di servizi di Confindustria Cuneo a supporto delle imprese negli ambiti amministrativi - finanziari, tecnico - organizzativi, innovation e formazione.



“L’obiettivo dell’iniziativa – commenta Alberto Biraghi, presidente del Comitato Piccola Industria provinciale e regionale - è facilitare il contatto tra le imprese che fanno parte della grande famiglia di Confindustria Cuneo per condividere progetti e avviare nuove collaborazioni. Le nostre imprese richiedono figure altamente qualificate in ambito tecnico e da qui la nuova formula di Agorà HR in collaborazione con le Agenzie per il lavoro, che ha subito raccolto l’interesse delle nostre associate”.