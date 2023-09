A Bra la mostra “Art & food. L’incisione nel terzo millennio”

Inaugurata a Palazzo Mathis la mostra “Art & food. L’incisione nel terzo millennio”, organizzata dal Comune, dall’associazione “Piero Fraire” e dall’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei, segnando l’avvio degli eventi culturali a Bra di quest’autunno. La mostra è visitabile fino al .



Diverse opere tra quelle presenti strizzano l’occhio al mondo del cibo, in un connubio tra arte e food in grado di soddisfare tutti i sensi.



“È con grande piacere ed entusiasmo che accogliamo a Bra questa mostra, un

appuntamento speciale per la città, nell’autunno che coincide con l’edizione numero 14 di Cheese, evento di richiamo internazionale, dedicato alla filiera casearia e all’enogastronomia”, commentano il Sindaco Giovanni Fogliato e il delegato alla Cultura Fabio Bailo.



“Di conseguenza, il cibo non poteva essere che il miglior filo conduttore di una mostra, e di un catalogo, che raccolgono preziosi lavori destinati a “far viaggiare” gli spettatori nel tempo e nello spazio considerata la varietà anagrafica e la provenienza degli autori, le date di realizzazione delle opere, gli spunti tematici e i soggetti e soprattutto la molteplicità delle tecniche, dei formati, dei materiali utilizzati”.



L’esposizione, curata da Gianfranco Schialvino, costituisce la più completa tra le rassegne di incisioni che si sono tenute in Italia durante il 2023 e vede in mostra una settantina di opere di notevole qualità realizzate con le modalità più diverse: accanto alla classica acquaforte anche bulini, maniere nere, xilografie, puntesecche, vernici

molli, in una completa rassegna di tutte le tecniche incisorie, da quelle più tradizionali a quelle più sperimentali.



La mostra è aperta dal giovedì al lunedì, dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18, a Palazzo Mathis, in piazza Caduti per la Libertà 20.



Maggiori informazioni presso l’Ufficio Turismo e Cultura del Comune chiamando lo

0172-438185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.