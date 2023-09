Vigili del fuoco e due ruote: a Cuneo il 16 settembre appuntamento con il Motoraduno

A settembre torna l’annuale appuntamento con il Motoclub VV.F Cuneo che organizza il “quinto Motoincontro“ aperto a tutti gli appassionati delle due ruote.

L’appuntamento è per sabato 16 settembre alle ore 8:00 sul piazzale antistante il Comando provinciale. La partenza alle ore 9:00 per raggiungere Centallo dove, in collaborazione con il primo Motoincontro d’autunno, si proseguirà per il tour in Langa, dov’è prevista la sosta aperitivo!

Il rientro a Centallo sarà all’insegna di spettacoli e prove dei nuovi modelli di moto messe a disposizione dalle concessionarie partecipanti. Quota di partecipazione 15,00 euro che comprende il pacco gadget e l’aperitivo. Obbligatoria la prenotazione entro giovedì alle ore 12:00.

Con bonifico: Iban IT08Y0843910201000130104789 intestato all’ANVVF CUNEO, confermando con messaggio/WhatsApp ad uno dei seguenti numeri: Silvio 335.6671438 - Roby 331.5783552