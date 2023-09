L'ex Filanda Favole di Boves ospita la mostra dedicata ad Adriana Filippi, maestra-pittrice dei partigiani della valle Colla

I dipinti e i disegni della maestra pittrice costituiscono un’importante documentazione storica per rivivere la storia degli uomini e delle donne che lottarono per resistere al nazifascismo sul territorio bovesano.

Le opere, precedentemente ospitate nella Biblioteca civica del centro, trovano in questa sala dell’ex Filanda Favole una nuova collocazione e un rinnovato risalto.

Il riallestimento museale è parte del progetto del Comune di Boves per raccontare e mettere a valore la storia e il ruolo di Boves nella Resistenza. L’amministrazione sta infatti lavorando anche a un percorso diffuso fra Boves e le sue frazioni, nell’ambito del Bando FUORI ORARIO della Fondazione CRC, che darà la possibilità di conoscere e vedere i luoghi in cui si sono svolti alcuni momenti importanti delle vicende del ’43-’45 e alla realizzazione di uno studio di fattibilità, che vede coinvolta una commissione scientifica di esperti degli accadimenti di Boves e della provincia di Cuneo, per realizzare un Museo che parli della Resistenza.

Il Vicesindaco Matteo Ravera commenta con soddisfazione il raggiungimento di questo obiettivo.

“Finalmente, nell’ottantesimo anniversario dell’eccidio di Boves, riusciamo a ricollocare in uno spazio dignitoso e coinvolgente le opere della Filippi che tanto significato hanno per la nostra città. E’ un museo di narrazione per e con la città, che attraverso la memoria e il processo di elaborazione potrà creare una comunità più coesa e consapevole. E’ stato un lavoro complesso, realizzato con la sinergia di tante realtà che sempre più devono tendere alla collaborazione sui temi condivisi. Tutto questo è stato reso possibile anche da un cambio di prospettiva attuato dalla nostra Amministrazione rispetto all’ex Filanda Favole. Accantonata l’idea di trasferirvi la biblioteca - che è stata completamente ristrutturata nella sua sede storica – abbiamo deciso di creare qui un polo museale e culturale. Grazie ad un contributo della Fondazione CRC e ad un importante finanziamento FESR completeremo gli interventi edili ancora mancanti e realizzeremo un museo della Resistenza sulle cui linee guida il Comitato scientifico sta già lavorando.”

La progettazione e la realizzazione dell’allestimento è stata curata dall’Associazione Art.ur con la collaborazione di Enrica Giordano, parte del direttivo del Comitato Provinciale ANPI Cuneo, e del tavolo scientifico composto dall’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo, dalla Scuola di Pace di Boves, dalla Parrocchia San Bartolomeo Apostolo in Boves, dall’Associazione Don Bernardi e Don Ghibaudo e dalla Fondazione Nuto Revelli.

All’interno del museo sono presenti anche i lavori realizzati insieme agli alunni dell’Istituto Comprensivo A. Vassallo e frutto di una serie di incontri sulla figura di Adriana Filippi e sul suo ruolo di testimone e partigiana. Grazie al confronto con le sue opere gli studenti hanno potuto non solo comprendere meglio la Resistenza, capitolo essenziale della storia italiana e locale, ma anche allenarsi all’empatia e sperimentare a loro volta quei principi fondamentali di uguaglianza e giustizia, che sono alla base della nostra Costituzione.

Il museo è a ingresso gratuito e sarà visitabile in preview nei giorni:

Sabato 23 Settembre 11.00 – 18.00

Domenica 24 Settembre 10.00 – 13.00; 16.00 – 20.00

Domenica 1° Ottobre 15.00 – 18.00

Successivamente tutte le prime domeniche del mese previo appuntamento telefonico al 0171-391850.

Un progetto del Comune di Boves

Partner operativo Associazione Art.ur

Comitato scientifico:

Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo – Gigi Garelli

Comitato Provinciale ANPI Cuneo – Enrica Giordano

Scuola di Pace – Alessandra Liberio

Fondazione Nuto Revelli – Beatrice Verri

Parrocchia San Bartolomeo Apostolo in Boves – Don Bruno Mondino

Associazione Don Bernardi e Don Ghibaudo – Luigi Pellegrino

Con la partecipazione dell’I.C. A. Vassallo di Boves

Per info 3406856603; progetti@art-ur.it