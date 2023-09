Branco di lupi sbrana quattro alpaca in zona Picco Alta di Dronero [VIDEO]

Sono immagini forti quelle che ci arrivano da Dronero. In seguito alla segnalazione della scorsa settimana, sulla presenza di un lupo in via Vecchia di Roccabruna in pieno giorno, oggi un altro racconto, molto più raccapricciante.

È quello di Massimo, custode dell’allevamento di alpaca della famiglia Riba in zona Picco Alta di Dronero. Qui, esattamente una settimana fa, nella notte tra domenica 2 e lunedi 3 settembre, un branco di lupi (quattro per la precisione) ha azzannato quattro alpaca femmine.





"Erano le 4 del mattino - racconta il custode - mi sono svegliato di soprassalto sentendo lo stallone Mosé fare parecchio casino. Sono uscito a vedere cosa stesse succedendo, quando di fronte ai miei occhi ho trovato uno scenario terribile: i lupi, non riuscendo a scavalcare perché i recinti sono apposta molto alti per proteggere gli animali, hanno scavato il terreno riuscendo comunque a raggiungere uno di essi. Ad essere preso d’assalto il recinto dove ci sono le femmine ed i cuccioli, probabilmente attratti dall’odore della placenta di una delle mamme alpaca. Sono corso immediatamente, i lupi erano ancora lì, non ho potuto evitare l’orribile scempio. Ad un certo punto mi sono trovato nel recinto con due lupi davanti e due lupi dietro di me. È stato terribile, perché io stesso mi sono sentito in pericolo”.

Ad essere sbranate dal branco tre mamme ed una cucciola. Dal forte trauma subito, inoltre, una femmina alpaca incinta e già qualche giorno in ritardo, ha partorito il suo piccolo 11 giorni dopo rispetto il termine.

“Oltre all'evidente pericolosità per i nostri animali - racconta la famiglia Riba - tutto questo ha anche ricadute economiche. Infatti, costa far smaltire le carcasse: per ogni capo siamo sui 100 euro, che ce li vedremo restituiti tra due anni. I capi azzannati in questo caso erano femmine, che sono ancora più importanti perché ci consentono poi di avere nuovi alpaca ed hanno anche un maggiore valore economico. Siamo preoccupati, per noi e per tutti i vicini, che non solo hanno animali ma anche bambini. I Carabinieri forestali ci hanno raccomandato di fare molta attenzione anche con i bambini e visto quanto è accaduto non siamo così tranquilli. Senza creare allarmismi, ci sembrava giusto però raccontare quanto è successo e segnalare la presenza del branco di lupi in questa zona”.