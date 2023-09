Cherasco, Silvano Bertaina presenta “Smonumentando”

Nell’ambito del progetto “Biblioteche in festa” organizzato da Terre di Savoia, giovedì 21 settembre, alle ore 21 nella Sala del Consiglio di Palazzo Comunale di Cherasco, Silvano Bertaina presenterà il suo volume “Smonumentando”.

“Biblioteche in festa” è riproposto per il secondo anno nella settimana dal 18 al 24 settembre 2023 da Terre dei Savoia, in collaborazione con Associazione Progetto Cantoregi, con il sostegno del Comune di Savigliano e con il supporto dell’Università di Torino, realizzato grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano. L’intenzione è quella di trattare i temi della promozione della lettura e della sensibilizzazione sul ruolo delle bibliotechenel tessuto sociale delle realtà del territorio, di intendere la lettura come un fatto collettivo e non individuale.

“Smonumentando” si presenta come una raccolta di articoli scritti da Silvano Bertaina, giornalista e collaboratore del nostro giornale, nell'omonima rubrica da lui curata dal 2017 sulle pagine provinciali del quotidiano "La Stampa": uno spazio tramite il quale ha raccontato storie e fatti legati a oltre duecento monumenti della Granda. Il volume, edito da Primalpe, mette in ordine alfabetico per comune, da Acceglio a Vottignasco, ben 200 monumenti, con relative fotografie e indicazioni per scovarli.

C’è un po’ tutta la cuneesità, raccoglie tante curiosità, i personaggi noti o sconosciuti, accadimenti storici o installazioni legate al nostro territorio, cippi dedicati a partigiani o a martiri civili delle guerre, monumenti antichi o più recenti.

Modera la serata la bibliotecaria di Cherasco Barbara Davico. Ingresso libero. Per info uff. turistico 0172427050, 0172427017.