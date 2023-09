La sezione Ana di Ceva consegna tre “Penne d’argento”. Il presidente Pistone: “Riconoscenti per il sostegno agli Alpini”

“Riconoscenti”. Una sola parola ma densa di significato, quella scritta sulla targa della “Penna d’Argento” che la sezione Ana di Ceva ha voluto donare a tre persone per l’aiuto, la vicinanza e il sostegno dato in questi anni: il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone e Marco Suria, direttore dello stabilimento cebano della Uvex Cagi.

La premiazione si è svolta durante uno dei tanti appuntamenti che fanno da corollario alla Mostra nazionale del Fungo che si svolgerà il 16 e il 17 settembre. Ad organizzare l’evento è stata la sezione degli alpini di Ceva. In piazza Vittorio Veneto si è svolta la “Serata Alpina”, con l’esibizione della fanfara sezione di Ceva e le Corali Alpine Liguri.

Il presidente sezione Ana Ceva, Franco Pistone, ha consegnato i riconoscimenti, spiegandone le motivazioni: “Siamo grati per la vostra vicinanza concreta e costante alla sezione degli Alpini. Grazie a Franco Graglia che ha dimostrato una grande sensibilità e vicinanza a noi e al nostro territorio. Grazie al sindaco Bezzone e all’amministrazione tutta per il sostegno economico e per la disponibilità nel concederci in maniera totalmente gratuita la sede dove ci riuniamo. E grazie al responsabile Uvex Cagi Marco Suria, per le donazioni di materiale utile a noi alpini. Vi siamo riconoscenti”.

“Un grande grazie per la splendida serata della Fanfara Alpina della sezione Ana di Ceva ed alle Corali Alpine Liguri - ha detto il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone -.Tante emozioni ed un'ulteriore conferma del grande spirito di dedizione, altruismo e comunità che unisce tutti gli Alpini. Un sentito grazie al VicePresidente del Consiglio regionale Franco Graglia per la partecipazione ed al Presidente della sezione ANA di Ceva Franco Pistone con tutti gli Alpini della sezione stessa per il supporto e la collaborazione costante fornita al Comune ed a tutti i cittadini. Un ulteriore e sentito ringraziamento per la targa con la penna d'argento che la stessa sezione ANA di Ceva ha voluto conferire all'Amministrazione Comunale. Riconoscimento che ho ritirato con fiera gratitudine sul palco a nome di tutta l'Amministrazione. Viva gli Alpini”.

Commozione anche da parte del vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia che non sapeva di ricevere il prestigioso riconoscimento. “Sono davvero onorato di ricevere questa penna d’argento - ha detto Graglia -. Una conferma per me, che lavorare sul territorio, con le persone e fare squadra per raggiungere gli obiettivi, è sempre il modo migliore per creare sinergie positive e crescere insieme. La parola”Riconoscenti” ha un alto valore simbolico e morale - ha concluso Graglia - ma siamo sempre noi a dover essere riconoscenti agli alpini che non si tirano mai indietro nelle avversità, sempre pronti e disponibili a dare una mano. Siete positivi, coraggiosi, altruisti e propensi ad aiutare il prossimo. Tutto questo vi fa onore”.

“Vorrei ancora ringraziare per la vicinanza alla nostra sezione Massimo Gula, consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nonché presidente del Gal Langhe Roero Leader. E con lui il presidente della sezione Ana di Savona Emiliano Patrone, con la quale c’é una grande collaborazione”, ha concluso Pistone.