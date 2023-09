Trenitalia: altro che flessibilità totale!

Gentile direttore,

La grande enfasi con cui è stata pubblicizzata in estate la totale flessibilità del nuovo biglietto, nascondeva una fregatura bella e buona per l’utente, che non fa onore a Trenitalia.

Spiego, con un esempio.

Prima, con un biglietto acquistato, su app, da Torino a Cuneo, con partenza alle 16, si potevano con comodità prendere tutti i treni in partenza per Cuneo da TUTTE le stazioni di Torino per le 4 ore successive alle ore 16.

Adesso invece in regime di “flessibilità totale”(!) in caso di cambio ora di partenza, la app non consente più di cambiare la stazione di Torino dalla quale partire. Quindi se era Porta Susa si perdono tutte le possibilità di treni successivi in partenza da Porta Nuova. In più occorre ricordarsi di fare il check-in entro 5 minuti dalla nuova partenza. Diversamente si è a rischio multa, pur avendo regolare biglietto.

Quindi di totale, più che la flessibilità, io ci vedo il peggioramento del servizio.

Viene sempre da chiedersi se ci sia qualcuno che, oltre all’aumento continuo delle tariffe, pensa anche agli utenti.

P. Cortese