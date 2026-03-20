Alba: dal 9 aprile un laboratorio di scrittura creativa per adolescenti alla Biblioteca civica

“Scrivere e… scoprire”, questo il titolo del laboratorio di scrittura creativa condotto da Luca Casetta che la Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba propone alle ragazze e ai ragazzi dai 14 ai 17 anni.

A partire dal 9 aprile, sei incontri, tutti di giovedì dalle 15.30 alle 17.30, pensati per esplorare insieme diversi generi letterari, dal fantasy al noir passando per la fantascienza e il romanzo storico.

Ogni appuntamento sarà dedicato ad approfondire le caratteristiche dei generi scelti per poi mettersi subito alla prova nella stesura di brevi testi. Molto spazio verrà dato alla parte pratica con consigli, idee e suggerimenti di stesura da poter sviluppare in autonomia e secondo le proprie inclinazioni.

Luca Casetta è autore di libri di narrativa per ragazzi, il suo ultimo romanzo “Cavalca con la luna” è uscito per Giunti editore nel 2025. Appassionato di storia e mitologia, porta i suoi laboratori in scuole librerie e biblioteche, provando a trasmettere l’amore per la scrittura ( e la lettura!).

La partecipazione è gratuita, prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Per informazioni: 0173 292468 – biblioteca@comune.alba.cn.it



