Il Consorzio “Bealera Maestra Destra Stura” di Bene Vagienna organizza l’evento “Dall’acquedotto romano, alla Bealera Maestra, alle Comunità energetiche rinnovabili”, presentazione di tre progetti di cruciale importanza per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e una sempre più corretta gestione delle risorse idriche a disposizione. Appuntamento fissato per la mattina di sabato 23 settembre, a partire dalle ore 10, presso il castello di Bene Vagienna. Il convegno è organizzato in tre distinte sessioni.

1ª sessione – riqualificazione del sistema di irrigazione

La prima parte della mattinata riguarda l’inaugurazione del lotto d’avvio del grande progetto di riqualificazione del sistema di irrigazione del Consorzio “Bealera Maestra”. L’Ente è risultato infatti assegnatario di un consistente contributo, da parte del Ministero delle politiche agricole, per la realizzazione del primo step di interventi, riguardante in particolare la condotta che interessa i Comuni di Castelletto Stura e Montanera. «Il Consorzio, grazie alle centrali idroelettriche associate alle condotte in pressione, diventa anche produttore di energia e inaugura una politica di sviluppo innovativa basata sulle Comunità di energia rinnovabile (Cer) e sul consumo responsabile delle risorse idriche» spiega Claudio Ambrogio, presidente del Consorzio “Bealera Maestra” e sindaco di Bene Vagienna, che da anni si impegna in prima persona nella realizzazione del progetto.

2ª sessione – progetto “Concerti: le Comunità di energia rinnovabile, per una transizione ecologica sostenibile”

A seguire viene presentato il neonato progetto “Concerti: le Comunità di energia rinnovabile per una transizione ecologica sostenibile, inclusiva e capace di creare valore per il territorio”, un’iniziativa che vede la proficua collaborazione di circa 20 Comuni della zona, i quali uniscono le forze per “fare rete”, nel segno della transizione ecologica tanto attesa. Intervengono in qualità di relatori Claudio Ambrogio, presidente del Consorzio “Bealera Maestra Destra Stura”, Sergio Olivero dell’Energy Center del Politecnico di Torino, Francesco Meneghetti, presidente del Gal Terre del Po, e Luca Barbero, coordinatore operativo di “GoCer”. «Le Comunità di energia rinnovabile (Cer) sono lo strumento organizzativo e societario per favorire una “democrazia energetica” che consente a cittadini, imprese ed enti locali di giocare un ruolo attivo nella rivoluzione green – spiega Sergio Olivero –. Il Consorzio opererà come regista del processo di costituzione di Cer sul territorio dei Comuni del comprensorio – un’area dove vivono complessivamente circa 45 mila abitanti – e come gestore dei servizi innovativi abilitati dalle Cer, generando valore economico e finanziario da distribuire sul territorio».

3ª sessione – siti Unesco, quale vocazione per il territorio?

In conclusione viene trattato il tema “Siti Unesco e sviluppo sostenibile: quale vocazione per il territorio del Consorzio?”. Intervengono in qualità di relatori Roberto Cerrato, direttore del sito Unesco Langhe, Monferrato e Roero, e Sergio Olivero dell’Energy Center del Politecnico di Torino, che porta all’attenzione dei presenti le esperienze professionali maturate in seno alle Cer di Matera e Venezia. «L’antico acquedotto romano scorreva a fianco della Bealera Maestra, segno di continuità di una gestione sapiente della risorsa idrica – spiegano i promotori –. Bene Vagienna e i Comuni del Consorzio diventano luogo di attrazione turistica per la storia, la cultura e un modo innovativo e “green” di produrre e consumare energia».

Per ulteriori informazioni sul progetto, visitare il sito web

https://progettoconcerti.it/