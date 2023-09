Memorial per Oscar Pozzetti, capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alba

Nella caserma dei Vigili del Fuoco di Alba, molti colleghi di Oscar Pozzetti si incontrati per ricordare il capo distaccamento scomparso prematuramente 4 anni fa. Presenti il Comandante Provinciale di Cuneo, ing. Corrado Romano, insieme a funzionari, Capi distaccamento di tutte le sedi del comando e un gruppo numeroso di colleghi di Cuneo e di Asti, che hanno lavorato parecchi anni con Oscar. La moglie Loredana e i familiari hanno donato un forno e un barbecue per il distaccamento di Alba, in ricordo di Oscar. Un commovente momento di preghiera celebrato da don Dino Negro ha quindi preceduto la scoperta delle targhe con dedica applicate al forno e al barbecue. L'incontro è infine terminato con una pizza offerta dai colleghi del distaccamento di Alba.