Le zucche giganti di Andrea Bertone arrivano a Piozzo in stile "Apple" [VIDEO]

Un uomo su un trattore con dietro una zucca gigante, si dirige pian piano verso la propria meta.

Sembra lo spot della Apple, ma non lo è. Si tratta dell'ultima simpatica e geniale iniziativa di Andrea Bertone, assessore fariglianese, noto 'allevatore' di zucche giganti che, da anni, arricchisce l'esposizione della Fiera della Zucca di Piozzo con le sue creazioni.

In attesa della manifestazione, che si svolgerà dal 29 settembre al 1° ottobre, Bertone insieme agli amici Francesco Rossetti e Roberto Liboà, ha realizzato un simpatico video ispirato allo spot che l'azienda di Cupertino aveva realizzato per il lancio dell'iPhone 14 Plus.