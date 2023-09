Cuneo, grande successo per il concerto di Olly

Piu’ di mille persone al Concerto di OLLY! Per la prima volta a Cuneo per il Connessioni Festival organizzato ed ideato dall’Associazione Culturale ALL4U. Una folla di giovani e non solo, in coda fin dalle prime ore del mattino, ha ballato per quasi due ore al “NUoVO” di Cuneo, che ha ospitato l’evento musicale.



Olly, cantante e rapper italiano, pseudonimo di Federico Oliveri, ha raggiunto il successo grazie alla partecipazione a Sanremo Giovani 2022, festival musicale che ha selezionato sei artisti emergenti per il 73° Festival di Sanremo. Olly è riuscito a qualificarsi tra i primi sei con il brano “L’Anima Balla”, che gli ha permesso di prendere parte al Festival sanremese 2023 con il brano “Polvere”.



Ieri sera ha fatto impazzire tutti i fans portando sul palco una versione acustica del brano che l’ha incoronato.



Il festival quest’oggi prosegue con un laboratorio di Scrittura creativa tenuto dalla scrittrice Cinzia Dutto al Parco Parri alle ore 15.



Alle ore 17 presso l’Open Baladin di Cuneo si affronterà il tema dei cambiamenti climatici con Cristina Operti, Angelo Tartaglia, Luca Bellini e il Colonnello Giuliacci; moderatore Gian Maria Aliberti Gerbotto.



In conclusione, sempre all’ Open Baladin, Nino Costantino e Cinzia Dutto affronteranno il tema della montagna; moderatore Fabrizio Biolè.



La kermesse “Connessioni Festival” vanta Importanti collaborazioni per la realizzazione dell’evento tra le quali la Consulta Giovani di Cuneo, il Progetto H.A.R., il centro culturale “NUoVO”, l’Open Baladin di Cuneo e la Libreria Ippogrifo che hanno contribuito a migliorare i contenuti e gli aspetti tecnici e logistici del festival.



L’evento è realizzato grazie al contributo della Fondazione CRC, Fondazione CRT e del Comune di Cuneo ed è Patrocinato dalla Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Cuneo oltre a importanti partnership con Prestofresco, Vetrocar e Cuneo Airport.