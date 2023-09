L'illustrazione incontra Confcommercio con la mostra "Giovanni Gastaldi"

Nella sede di Confcommercio As.Com Monregalese, Piazza Roma 2, venerdì 22 settembre alle ore 12:30 si inaugurerà la mostra “Giovanni Gastaldi: L'irresistibile leggerezza della matita di Damocle”. Secondo grande appuntamento annuale della iniziativa artistica di promozione dell’arte e cultura del territorio di Confcommercio Monregalese.



Una mostra tutta incentrata su quelle che sono le illustrazioni e i lavori dell'artista realizzati per diversi magazine, editori, agenzie e clienti. Saranno presenti una trentina di stampe originali e pubblicazioni originali. L'inaugurazione avverrà alle ore 12:30 in presenza dell’artista. All’interno della esposizione saranno visibili una selezione di opere già esposte all’interno della Torre Civica del Belvedere durante la Mostra dell’Artigianato Artistico 2023: “Postcard from here” e alcune novità su nuove pubblicazioni in uscita, come il nuovo libro pubblicato con Lapis “Tutto il bene che puoi fare”.

Il tema del lavoro è ricorrente all’interno delle illustrazioni di Giovanni ed è perfettamente in concerto con il messaggio di Confcommercio, che con questa iniziativa vuole porre una questione importante agli occhi di tutti: ci sono lavori dedicati alle arti che, spesso, sono considerati solo "arte", ma non un vero e proprio impegno lavorativo a tutti gli effetti.



La collaborazione con l’artista da parte di Confcommercio prevede infatti un'iniziativa di forte impatto sul territorio dei 21 comuni rappresentati da As.Com, il progetto prevede la realizzazione di un percorso di valorizzazione culturale e artistica del territorio su una tela nascosta ossia i negozi sfitti, incentivando anche nuove aperture. Il tutto è reso possibile grazie all’aiuto messo a disposizione da parte di tutti i sindaci dei comuni coinvolti.