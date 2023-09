Valle Varaita, finanziamenti per arginare il dissesto idrogeologico

Ammonta a circa due milioni e mezzo di euro lo stanziamento del Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio della valle Varaita.

Il Comune di Venasca ha ottenuto un finanziamento di 450 mila euro che l’amministrazione di Silvano Dovetta ha comunicato verrà destinato in larga parte al ripristino della viabilità delle borgate La Rocca, Viviano, Tallone, Sant’Anna, Rolfa e Comba.

A Brossasco andrà poco meno di un milione di euro per la messa in sicurezza del Rio Tonda, torrente che attraversa il paese.

Di 885 mila euro è il contributo che interessa Frassino, che sarà suddiviso in due interventi. Il primo, di un importo pari a circa mezzo milione di euro, per la messa in sicurezza del Rio Villa.

Il secondo di 375 mila euro per sistemare la frana delle Rutte, in località Meyre da Mun.

Si tratta di fondi derivanti dal Pnrr.