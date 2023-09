Vasta operazione antidroga in corso tra Alba e Bra: misure cautelari per 45 persone

Dalle prime ore di oggi, 19 settembre, in provincia di Cuneo, circa 200 Carabinieri del locale Comando Provinciale sono impegnati in una vasta operazione antidroga finalizzata a sottoporre a misure cautelari 45 persone, indagate per spaccio e traffico di sostanze stupefacenti e altri reati commessi in particolare nei territori di Alba e di Bra. Due sono i provvedimenti restrittivi emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Asti, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ai quali i Carabinieri stanno dando esecuzione. I dettagli dell’operazione, ancora in atto con il concorso di unità cinofile e di un elicottero dell’Arma, saranno illustrati in una conferenza stampa, che si terrà, oggi, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo alla presenza del Procuratore della Repubblica di Asti, dottor Biagio Mazzeo.