A Bagnolo Piemonte va in scena "Tutti in piazza"

24 settembre a Bagnolo Piemonte, per opera dell'Associazione bagnolese attività commerciali, con il patrocinio del Comune di Bagnolo Piemonte, e della Confcommercio di Saluzzo e zona andrà in scena la prima edizione di "Tutti in piazza", un'occasione imperdibile per chiunque voglia fare shopping all'aperto per le vie cittadine. Moltissime attività commerciali infatti, usciranno per le strade ed esporranno, da mattina a sera, i prodotti dando dimostrazione dei servizi offerti. Durante la giornata, grazie al contributo della proloco, i ragazzi e i bambini potranno essere protagonisti nell'evento "bambinopoli" che li vedrà cimentarsi in molte attività lavorative, provando i vari mestieri con l'aiuto di esperti. "E' una vera soddisfazione per noi- riferisce Trifone Guglielmi, presidente dell'Abac - aver avuto un riscontro in termini di partecipazione alla manifestazione, così ampio. Siamo a circa 30 attività che esporranno, e come edizione zero non possiamo fa altro che cercare di puntare ancora più in alto per le prossime".