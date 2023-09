Con i piatti a base di pesce, e da quest’anno anche la magia, torna a Villafranca Piemonte la Sagra dei Pescatori

Il profumo dei piatti a base di pesce appena cucinati, le risate e la musica nell’aria, lo spettacolo pirotecnico sul fiume Po che colora il cielo e la superficie dell’acqua. La Sagra dei Pescatori di Villafranca Piemonte (To) rimane impressa con sensazioni forti nei ricordi di chi l’ha visitata almeno una volta.

In programma da venerdì 22 a martedì 26 settembre, la festa che anima il centro e le campagne del paese sul Po, è diventato il punto di riferimento di chi ama la buona cucina tradizionale e le atmosfere di festa. “Lungo le rive dei nostri fiumi, rii, canali e bealere, si è tramandato di generazione in generazione un’arte che va oltre la semplice tecnica di pesca, rappresentando un legame profondo con la natura stessa” afferma il sindaco di Villafranca Piemonte Agostino Bottano.

La Sagra dei Pescatori è una tradizione viva: lo dimostra la dedizione con cui la Pro loco, lo staff delle Maglie gialle, e le altre associazioni villafranchesi, lavorano per la buona riuscita della festa.

“Un impegno grande, che vede molte persone lavorare per mesi e mesi per la preparazione degli eventi. E poi intensamente nei giorni di festa per la gestione della ristorazione e del banco pesca. Spesso rimangono nell’ombra, ma senza i nostri volontari tutto questo non sarebbe possibile” afferma la presidente della Pro loco Franca Alciato. E l’edizione di quest’anno prevede anche una novità: lo spettacolo ‘Villafranca Magica’, creato da maghi itineranti che percorreranno le vie e le piazze del paese nel pomeriggio di domenica 24.

A partire dalle 19 di venerdì 22 sarà aperto il RistoPalatenda in centro paese in cui si potrà assaggiare il menù a base di pesce d’acqua dolce e durante le cene del venerdì, sabato, lunedì e martedì anche il ‘Gran fritto di mare’ (per prenotazioni 366 4906502). Il ‘Gran fritto di fiume’ invece sarà il protagonista del pranzo e della cena della domenica.

Al RistoPalatenda si svolgeranno anche i concerti e gli spettacoli musicali in programma. Si partirà venerdì con ‘#insanity. Il party ignorante’ (ingresso gratuito) e nelle serate successive saliranno sul palco musicisti di fama tra cui i ‘Cugini di Campagna’ attesi per lunedì sera (12 euro). Per info sulle serate musicali: 335 6849445.

Il tradizionale spettacolo pirotecnico e musicale sul fiume, offerto in collaborazione con l’associazione Amici del Po è in programma invece sabato 23 settembre, e sarà seguito dalla serata giovani ‘Sabato del villaggio’ con special guest don Paolo (ingresso gratuito).

In occasione della Sagra dei Pescatori saranno aperti al pubblico i tesori storici e culturali di Villafranca Piemonte. Nel Castello di Marchierù (Frazione San Giovanni 77) le visite saranno condotte da guide in costume d’epoca (prenotazioni al 339 4105153/348 0468636) ma sarà possibile scoprire anche la cappella della Missione, la chiesa di San Giovanni, la chiesa della Beata Vergine della Grazie (ex monastero), la chiesa del Gesù e la cappella di San Grato.

La Sagra dei Pescatori è organizzata dalla Pro loco in collaborazione con il Comune, i ragazzi dello Staff del RistoPalatenda, il gruppo comunale di Protezione civile, gli Amici del Po, i Liberi pescatori, la banda musicale di Santa Cecilia, il gruppo dell’oratorio 10068, le associazioni sportive e comunali.