“Cuore informa”, il talk show a Carrù su prevenzione e cardioprotezione

Una serata dedicata al “cuore”, per la sensibilizzazione e la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Organizzata dal Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana in collaborazione con il Gruppo giovani e Anpas, domenica 24 settembre alle 21 il teatro “Vacchetti” di Carrù ospita il talk show interattivo “Cuore informa”, per raccontare e mostrare al pubblico i quattro passaggi della cosiddetta catena di sopravvivenza.



Dalla chiamata d’emergenza al ricovero ospedaliero. Sul palco saranno presenti ospiti d’eccezione: Elisa Dalmasso, coordinatrice del Numero unico d’emergenza 112; il dottor Luigi Silimbri, direttore del 118 provinciale e alla guida del settore strategico della neonata Azienda Zero e la dott.ssa Simona Enrica Garrone coordinatrice gestionale s.c. Emergenza sanitaria territoriale del 118 con il dott. Mauro Feola, direttore di Cardiologia all’Ospedale di Mondovì.



A moderare, il giornalista Emanuele Lubatti. La cornice di Carrù non è casuale perché proprio qui è stato avviato il progetto di “Città cardioprotetta” per implementare la rete dei Dae, defibrillatori semi automatici presenti sul territorio, e sensibilizzare la popolazione sul tema. L’evento è patrocinato da Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e dai Comuni di Carrù, Clavesana, Piozzo, Farigliano, Bastia, Magliano Alpi e Rocca Cigliè.