"Impossibile dormire in zona stazione di Cuneo". I residenti denunciano i titolari di due locali

È proseguito davanti al tribunale di Cuneo il processo per disturbo della quiete pubblica a carico di S. M. e C. J., gestori del bar “Da Mirela” che affaccia su piazzale Libertà e del “Chicken King latino’s” di via Silvio Pellico.

Sono stati molti i residenti della zona chiamati in tribunale a riferire circa la situazione che, da quanto è emerso, sembrerebbe insostenibile. Hanno riferito di musica molto alta nel cuore della notte, del dehor privo dell’autorizzazione del comune e di chiamazzi notturni.

Ulteriore conferma è stata data dal presidente del comitato di quartiere Cuneo Centro Francesco Carbonero, che, presente all’ultima udienza, ha spiegato in aula che, prima di arrivare alle vie legali, ci sarebbero stati vani tentativi con i gestori dei locali per trovare una soluzione: “Dopo aver raccolto le segnalazioni di alcuni residenti, ho verificato quanto riportatomi n due occasioni, passando di fronte ai locali dopo mezzanotte. La titolare del Chicken King ci aveva confessato di avere difficoltà a gestire la clientela ma non ha proposto alcuna soluzione per risolvere il problema. Ci aveva detto che i clienti sono così e che non può farci nulla. La titolare del bar ‘da Mirela’, invece, ha detto che per andare avanti con l’attività aveva bisogno di fare quelle serate karaoke, ma che voleva cercare un modo per poterle fare senza creare disturbo. Lei era convinta di aver fatto il necessario per insonorizzare il locale ma non è stato così. Ad ogni modo ha manifestato la volontà di venire in contro ai residenti”.

In aula, anche l’ex amministratrice di un condomino sito proprio sopra il Chicken King Latino’s. La donna, in carica fino al 2019, ha spiegato di aver spedito numerose lettere agli organi competenti, oltre che ai titolari dei locali, ma senza mai ottenere risposta. Tra i destinatari delle numerose missive, il Comune, la Polizia Municipale, l’assessorato alle attività produttive al commercio alle attività produttive e l’Arpa. “A quelle lettere non aveva risposto mai nessuno -ha spiegato la donna al giudice -. Ero passata personalmente di sera a dare un’occhiata e avevo visto addirittura tavolini del locale messi davanti al portone del palazzo. La gente stava fuori e dentro il locale la musica era altissima. Avevamo messo una luce sopra il portone per maggiore sicurezza e i condòmini mi chiesero di mettere un timer che la spegnesse ad una certa ora perché la luce favoriva la permanenza dei clienti. Era una situazione allucinante. Il rumore si propagava per le scale, e loro non riuscivano a dormire”.

La prossima udienza si celebrerà il 3 ottobre.