Musica a tutto volume e notti in bianco per i residenti in zona stazione di Cuneo: due titolari di locali a processo

S.M. e C.J., rispettivamente i titolari dei locali “Da Mirela” sul piazzale della Libertà e “Chicken King Latino’ s” sito in via Silvio Pellico, devono rispondere di disturbo della quiete pubblica di fronte al tribunale di Cuneo. Alcuni residenti, costituiti parte civile con l’avvocato Claudio Massa, lamentano notti insonni, musica a tutto volume e schiamazzi.

I fatti contestati risalirebbero tra il 2020 e il 2021. In quegli anni intervennero le forze dell’ordine sanzionando i locali, anche perché sprovvisti delle autorizzazioni per l’allestimento dei dehors e la riproduzione della musica.

Nel corso dell’udienza sono stati ascoltati alcuni residenti della zona che hanno sottoscritto la querela. Uno di loro, che abita proprio sopra il locale di via Silvio Pellico ha riferito che con la nuova gestione la situazione è un po’ migliorata rispetto a quella precedente: “Andavo a dormire intorno alle 3 o alle 5 del mattino, quando il locale chiudeva. Era come se fossi dentro il locale con loro perché non è insonorizzato. Avevo provato a confrontarmi con i gestori ma dicevano che insonorizzare costava troppo. Ora va un po’ meglio, ma l’isolamento andrebbe fatto”.

Un altro residente: “Anche con le finestre chiuse si sentiva il rumore provenire da entrambi i locali. Durante il periodo di restrizioni Covid il, sabato sera davano feste dove si ballava ed erano tutti senza mascherine. Al bar Mirela le casse messe fuori dal locale rimbombavano sotto i portici”.

Il 19 settembre si ascolteranno gli altri testimoni.