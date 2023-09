A Cuneo una tre giorni di film inediti e incontri sull’archeologia con il “Cuneo Archeofilm”

Da giovedì 5 a sabato 7 ottobre, il Complesso Monumentale di San Francesco ospiterà la prima edizione del “Cuneo Archeofilm”, il Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte Ambiente. Ogni sera alle ore 21, con ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, saranno proiettati due film scelti tra il meglio della cinematografia mondiale legata all’archeologia, arte e ambiente intervallati da un momento di incontro con alcuni protagonisti del mondo della comunicazione storico-archeologica. Al “Cuneo Archeofilm” sarà protagonista anche il pubblico, che in qualità di giuria popolare potrà esprimere il proprio giudizio sui film in gara per l’attribuzione del “Premio Cuneo Archeofilm” alla pellicola più gradita. Presentato a luglio durante il primo ArcheoDay cittadino, il Festival internazionale del cinema di archeologia arte ambiente è organizzato dal Museo Civico del Comune di Cuneo in collaborazione con Firenze Archeofilm, Archeologia Viva e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo. La kermesse cinematografica cuneese è l’unica tappa piemontese delle iniziative di Firenze Archeofilm, casa madre del grande festival diffuso. Il “Cuneo Archeofilm” rientra nel progetto europeo Interreg IV A Alcotra 2021/2027 – P.E.P.A. Patrimonio ambientale culturale – approcci interdisciplinari e strumenti innovativi, di cui il Comune di Cuneo è partner.

“Il ‘Cuneo Archeofilm’ rappresenta un nuovo tassello nella promozione del patrimonio archeologico del nostro territorio – spiega Cristina Clerico,assessora alla Cultura del Comune di Cuneo -. Il Comune partecipa al progetto europeo P.E.P.A. Patrimonio ambientale culturale attraverso giornate di valorizzazione e di comunicazione del patrimonio e dei progetti archeologici e anche con la realizzazione di questa prima edizione del Cuneo Archeofilm. Questa sarà la prima delle tappe della rassegna transfrontaliera che prevede il coinvolgimento dell’Unione del Fossanese e del Conseil départemental des Alpes de Haute Provence, altri partner del P.E.P.A. A Cuneo saranno proiettati i migliori film presentati al grande evento cinematografico di Firenze Archeofilm e, nell’estate 2024, gli altri partner del progetto P.E.P.A dedicheranno le giornate europee dell’archeologia alla proiezione delle migliori pellicole viste a Cuneo, unitamente a mostre e convegni”.

“I tanti temi proposti permetteranno al pubblico di “Cuneo Archeofilm” di viaggiare avanti e indietro sulla linea del tempo – spiega Giulia Pruneti, responsabile comunicazione Firenze Archeofilm -. Attraverso lo spericolato business delle ossa parleremo dei fossili di dinosauro, sbirceremo tra i capolavori dell’arte rupestre nella grotta Cosquer, scopriremo perché il piccolo paese delle Alpi austriache, Hallstatt, noto per le miniere di sale, era già noto nella preistoria, per arrivare alla grande architettura Incas e a farci raccontare la vera storia di Tutankhamon. Per finire, il docufilm fuori concorso ripercorrerà la ricerca dell’opera più grande sognata da Gaudì, la Sagrada Familia di Barcellona. Gli interventi di nomi e personaggi del mondo della comunicazione storica-archeologica, che si intervalleranno tra le proiezioni, saranno occasione per contestualizzare le opere e acquisire nuove conoscenze”.