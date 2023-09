All'Arci Bra arriva "All you can read": lo swap party... dedicato ai lettori affamati

All You Can Read" è uno swap party (quindi una festa del baratto per #dilloinitaliano) che soddisfa gli appetiti dei lettori più affamati.



Chi partecipa può portare tutti i libri che ha in casa e che ovviamente vuole condividere. Deve trattarsi di libri in buono stato e interessanti (da evitare sicuramente enciclopedie e libri scolastici). L’appuntamento è alle ore 15 presso la sede dell’Arci Bra nel cortile di via Audisio, 5, qui si sistemeranno i libri e avrà inizio il baratto. Chi non ha nessun libro da barattare potrà partecipare comunque perché "All You Can Read” è un uno scambio di libri pensato come un gioco, e come tale ha delle istruzioni ben precise,

1. prendere la borsina in cotone;

2. riempirla quanto vuoi di libri;

3. andare alla cassa e pagare solo la borsa, i libri sono in regalo!



L'elemento ludico è centrale in questo evento. A partire dalla borsina con il logo “All you can read”, un simpatico e colorato accessorio che rimane a chi partecipa e che può essere riutilizzata in mille modi, passando attraverso il tetris dell’incastro di libri per ottimizzare al meglio lo spazio.



E nessuno si senta escluso perché in "All You Can Read" si trovano libri di qualsiasi genere: dai classici ai contemporanei, dalla letteratura ai saggi, dai libri per bambini a quelli di religione e politica, dalle vecchie alle nuove edizioni. Il piacere sarà anche scoprire gemme rare, trovare proprio quell'autore che ci era piaciuto anni fa, fare a gara a chi riesce ad accaparrarsi quel particolare volume. Insomma, è proprio il caso di dire che vinca il miglior… lettore!



Alle ore 17 avremo modo di chiacchierare con la scrittrice,book-blogger Desy Icardi conosciuta anche come cabarettista con lo pseudonimo di “la Desy”. Oltre ad aver pubblicato libri di notevole successo è autrice di testi teatrali comici e cura il blog “Patataridens”, espressamente dedicato alla comicità al femminile. Duetterà con lei lo scrittore Gioele Urso, giallista torinese che ha ambientato molti dei suoi romanzi noir proprio nella sua amata Torino.



La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti, per poter portare i vostri libri vi chiediamo di accreditarvi inviandoci una mail a info@arcibra.it o chiamando il n. 0172.245901.