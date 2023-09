Cheese 2023: quattro giorni intensi allo stand di Comune, Ascom e Atl

Anche l’edizione 2023 di Cheese che si è appena conclusa è stata una grande occasione per far conoscere alle migliaia di visitatori provenienti da ogni dove Bra e il territorio, nonché le tante specialità locali. Su questo fronte, punto nevralgico si è rivelato lo stand allestito da Comune, Ascom Bra e Ente turismo Langhe Monferrato Roero in piazza Spreitenbach. Qui è transitato un flusso costante di persone venute a ritirare la mappa della disposizione in città degli stand ma anche per ottenere informazioni sul territorio e su altri imperdibili appuntamenti.

Tra le migliaia di utenti che si sono recati allo stand (con domenica 17 settembre giorno di maggiore afflusso) anche tantissimi cittadini stranieri; tra le nazionalità estere predominanti Olanda, Nord Europa e America. Sul fronte interno, invece, il pubblico più numeroso proveniva da Piemonte, Liguria e Lombardia.

Tra gli argomenti che più hanno suscitato la curiosità dei partecipanti a Cheese il nuovo progetto della “Ciclovia tra Langhe e Roero: passeggiata di loisir Bra-Pollenzo-Alba attraverso il ponte sospeso Carlo Alberto”, cofinanziato dalla città di Bra, dalla Compagnia di San Paolo e dai comuni di La Morra, Santa Vittoria e Verduno, che è stato presentato nello stand della Regione Piemonte proprio nel pomeriggio di sabato 16 settembre.

Grande apprezzamento hanno ricevuto ovviamente le eccellenze del territorio, che l’Associazione commercianti braidese proponeva in degustazione nell’area adibita allo street food dello stand: in quattro giorni, infatti, sono stati consumati circa 350 kg di salsiccia di Bra, oltre 100 chili di plin ripieni di Salsiccia di Bra (novità di quest’anno), 20 forme di formaggio tra Bra tenero e duro, 200 chilogrammi di pane di Bra, e ben 160 teglie di focaccia di Bra. Un tripudio di delizie gastronomiche.

Successo di pubblico anche on line per lo “Spazio Storie e Talk” promosso da Comune e Ascom Bra in diretta streaming su Targatocn e La Voce di Alba nei giorni di sabato e domenica, che ha fatto registrare complessivamente circa 175 mila accessi.

Tra i tanti appuntamenti ospitati, lo stand istituzionale è stato poi la sede perfetta per un incontro tra i rappresentanti dell’Amministrazione e dell’Associazione commercianti braidesi con i pariruolo di Carmagnola. L’evento, tenutosi nel pomeriggio di sabato 16 settembre, ha voluto rafforzare la sinergia tra le due diverse città siglata poche settimane prima a Carmagnola nell’ottica di lavorare a un progetto comune che possa unire Cheese e la Fiera nazionale del Peperone. Un grande connubio di gusto.