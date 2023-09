Le prospettive delle scuole superiori a Saluzzo al centro di un incontro tra Comune e Provincia

Lo stato degli edifici delle Superiori in città e le prospettive future.

Sono gli argomenti al centro dell’incontro, avvenuto l’altra mattina in municipio, tra il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni, i due dirigenti Adriano Rossi e Flavio Tallone, il consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica Davide Sannazzaro e il dirigente di Cuneo Fabrizio Freni.

Presente anche il dirigente scolastico del liceo “Bodoni” Davide Laratore.

A Saluzzo oltre al "Bodoni" sono altri 2 gli istituti superiori: il "Denina Pellico" ed il "Soleri Bertoni".

L'istituto tecnico professionale "Denina Pellico" ha sede in via Della Chiesa, nel centro storico della città, e un’articolazione realizzata negli Anni '70 del XX secolo in va Della Croce, vicino agli impianti sportivi. Per l'istituto sono previsti nuovi edifici nell'area tra l'ex seminario e via Barge, nell'ambito di una variante urbanistica che riguarda anche l'ampliamento della ditta Sedamyl.

Comune e Provincia, insieme a Laratore, hanno valutato anche possibili novità per le sedi del “Bodoni”: oggi quella del Classico è in via Della Chiesa, non lontano dal “Denina”, mentre quella dello Scientifico è in via Donaudi. In questo plesso, costruito ad inizio Anni ‘90, tutti gli spazi sono occupati dalle classi, anche l’aula magna e i laboratori di Scienze, Chimica e Informatica. Da qui la necessità di trovare soluzioni diverse per il futuro che potrebbero essere un ampliamento all'edificio dello "Scientifico" o una nuova sede.

Nuovi incontri saranno convocati nelle prossime settimane.

“Saluzzo è il centro di riferimento delle Superiori per le ragazze e i ragazzi – dice il sindaco Calderoni – della comunità allargata delle Terre del Monviso. Quando la variante “Sedamyl” andrà in porto doteremo la città di un nuovo e moderno campus e sarà ancora più un piacere venire a lezione qui. Teniamo alta l’attenzione per facilitare sempre la soluzione delle criticità anche degli altri istituti, nel rispetto delle competenze in materia, che sono della Provincia di Cuneo”.

Al liceo “Soleri Bertoni” inoltre che ha sede da oltre 10 anni nell’ex caserma “Musso”, la Provincia sta completando l’intervento di ampliamento, avviato qualche anno fa, con la realizzazione dell’aula magna e alcuni altri locali.

In via Griselda infine ha sede lo “Cnos – Fap” che, a seguito di accordo con l’amministrazione cittadina, sta per trasferirsi in un altro immobile storico di proprietà comunale, Palazzo Solaro di Monasterolo, dove fino ad alcuni anni fa si trovava l’Istituto statale d’Arte “Amleto Bertoni”, poi “fuso” con il “Soleri”.