Sapore, colori e tradizioni: a Bra l'autunno più gustoso con Pro Loco in Città

A Bra è iniziata ufficialmente la stagione dei grandi eventi autunnali. Adoriamo tutto, specialmente “Pro Loco in Città”. Già il nome è tutto un programma, ovvero tutte le migliori delizie di Langa e Roero in un posto solo, in quella che si può definire una nuova geografia del gusto. La manifestazione di sabato 23 settembre, organizzata dal Comune e dall’Unione Pro Loco d’Italia Comitato di Cuneo (UNPLI), ha festeggiato la 20ª edizione, con 14 anni di presenza stabile sotto la Zizzola.

Sapori, profumi e colori hanno invaso piazza Spreitenbach per la gioia dei visitatori che hanno potuto soddisfare il palato con le portate più varie: tajarin, raviole, maialino allo spiedo, patatine fritte, lumache al guazzetto, anguille in carpione, torta di nocciole, crostata di albicocche (oh se le elenchiamo tutte domani siamo ancora qui). Il tutto innaffiato da ottima birra artigianale, fedele compagna nelle cene con gli amici e nelle serate allegre.

Oltre al Comitato provinciale Unpli di Cuneo, sono stati protagonisti ai fornelli i volontari delle Pro loco di Canale, Amici di Cervere, Faule, Lombriasco, Montaldo Roero, Peveragno, Pianfei, Pocapaglia, Revello, Rossana, Salmour, Sanfrè, Sant’Albano Stura, Vergne e Villa di Verzuolo. Insomma, una supersagra, costituita da tante piccole sagre, oltre a musica, folklore, il banco di beneficenza dell’Aghav, tanto divertimento e un tour culinario da leccarsi i baffi. Così “Pro Loco in Città” è diventata XXL, come il girovita.