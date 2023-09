Il festival del paesaggio fa tappa a Rocca Cigliè con i racconti di Beppe Fenoglio

Il 29 settembre, si propone a Rocca Cigliè, nella stupenda Cappella dell'Assunta, Paesaggio Umano e solitudini, nei racconti di Beppe Fenoglio. un diario di viaggio tra i paesaggi umani e interiori dei personaggi e dei racconti di Beppe Fenoglio, con musiche originali e coinvolgenti.

L'interpretazione dei passaggi cari allo scrittore, svela i caratteri investiti dal paesaggio circostante, natura e anima si fondono per vivere nelle più belle pagine di letteratura dedicate ai nostri territori. l'attore Jacopo Morra e il Musicista Lorenzo Morra saranno protagonisti della serata che sarà accompagnata da un brindisi in compagnia.

FESTIVAL DEL PAESAGGIO, DIARI DI UOMINI E TERRE VISSUTE

Il Festival del Paesaggio è partito, il 16 settembre, con una serata impressionante tra Paesaggio e Mistica, nella stupenda Cappella di San Fiorenzo di Bastìa, con l’intervista al sociologo e saggista Prof. Massimo Introvigne. Il Festival del Paesaggio è un progetto sostenuto dalla Compagnia San Paolo e voluto dall'Associazione Turris, associazione culturale che ha sede a Barbaresco, che tutela e sostiene la rete delle Torri tra Roero e Langa.

Nella sua seconda data a Priero, unica nel suo genere, workshop e concerto dei Tre Martelli, hanno fatto risuonare le medioevali strade della bellissima contrada, un gruppo di danze popolari e tradizionali piemontesi con la partecipazione straordinaria di Simona Colonna, ha reso omaggio alla danza come paesaggio di festa contadina. L’intento è quello di costruire una festa sull’idea di paesaggio e nasce dalla volontà di creare uno spazio di riflessione e di azione attorno ad uno dei principi fondanti del sistema collettivo: il paesaggio. Il Paesaggio è infatti il terreno da cui prende forma l’identità culturale di ogni società e per questo il patrimonio paesaggistico va osservato, conosciuto e tutelato, per consentirne la crescita nel presente e la trasmissione alle generazioni future. Esso è il collante tra ambiente (dunque territorio) ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione.

La scelta di ambientare un Festival che parla del Paesaggio tra le colline della Langa meno frequentata, non dipende unicamente dalla bellezza paesaggistica di questa regione ma racchiude in sé anche la volontà di restituire al territorio una certa grazia ricevuta. Le arti di cui vogliamo fare mostra nelle Chiese e nei luoghi di grande bellezza di questo territorio, sono contestuali: sono tessuto, sono un palinsesto inseparabile dalla vita quotidiana dei cittadini che si fonde con l’ambiente e dunque parla di paesaggio. Se l’Italia è i suoi monumenti e le sue città storiche occorre conservare e sviluppare le arti intorno e all’interno delle città e dei piccoli paesi di provincia.

Il progetto nasce da un’idea dell’Associazione Turris