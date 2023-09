Alba, modifiche alla viabilità per il “Borgo San Martino” e per la sfilata storica

Per l’occupazione del suolo pubblico di figuranti e attrezzature del “Borgo di San Martino”, in occasione della “Rievocazione storica”, della sfilata e del “Baccanale dei Borghi”, nell’ambito della 93esima Fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba, dalle ore 8 alle ore 24 di sabato 30 settembre, domenica 1, sabato 14 e domenica 15 ottobre, viene istituito il divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata, in via Macrino, nel tratto compreso tra vicolo Macrino e via Ospedale.

Il traffico veicolare è deviato su Vicolo Macrino.

Sempre nell’ambito della 93esima edizione della Fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba, si segnala che domenica 1 ottobre, si svolgerà la grande sfilata storica con oltre mille figuranti in costume medievale torna a ripercorre le vie di Alba.

La partenza è alle ore 14 da piazza Michele Ferrero. Poi, il passaggio in corso Fratelli Bandiera, corso Matteotti, piazza Garibaldi e via Cavour, fino all’arrivo al Campo del Palio in piazza Risorgimento.

Per il passaggio dei figuranti, domenica 1 ottobre dalle ore 13 divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata in: corso Langhe - (tratto compreso tra corso Enotria e l’innesto con corso Italia) – corso Italia – piazza Michele Ferrero – via Einaudi;corso Fratelli Bandiera – corso Matteotti – corso Torino – salita Marconi; corso Nino Bixio - via Don Alberione – corso Coppino – piazza San Paolo – via Acqui.