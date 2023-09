Festa di fine estate alla società operai di mutuo soccorso di Valdieri

L’estate appena conclusa alla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Valdieri, è stata caratterizzata da molti eventi, e mentre l’autunno bussa alle porte come ogni anno che si rispetti, nella giornata di domenica 24 settembre, si è svolta presso la sede della SOMS la festa del tesseramento.

Dopo una prima fase del tesseramento dei nuovi e vecchi soci, vi è stata l’assemblea, in cui tra ricordi di alcuni personaggi del passato come evidenziato dal Presidente del Direttivo Stefano Lovera, il gruppo consigliare, si è rinnovato, ma ha dato una nuova ripresa alla stessa struttura.

Dopo due anni di stop dovuti al COVID, questo anno ha dato inizio a diverse attività. In primis, come evidenziato dal Segretario Diego Di Tullio, si sono creati alcuni eventi importanti, soprattutto per richiamare l’attenzione turistica, in primis nel mese di giugno è partita la mostra ARTE COME FIUME che ha potuto aggregare diversi artisti sparsi sul territorio nella Valle Gesso, permettendo l’esposizione delle loro opere (la mostra continuerà fino al 28 ottobre all’ interno dei locali della SOMS). Importanti sono state le serate dedicate al Cinema dove si è avuta un’ ottima affluenza di pubblico. Ed anche la serata Storica a cura del Prof. Mattia Pietro Balbo, in cui si è avuta un’intesa presenza di spettatori.

Per il mese di ottobre si svolgerà una serata dedicata alla castagna, alla vigilia della castagnata di sabato 21 ottobre, e si chiuderà la mostra degli artisti di Valle. Ma la Soms non ha solo sviluppato progetti culturali, ed artistici, come evidenziato dal Presidente Lovera e dalla Vicepresidente Dr.ssa Alessandra Tropini, si è parlato della Prevenzione Sanitaria. La SOMS, ha avviato grazie all’Arch. Marco Di Maria, il Progetto Caffè Alzheimer, rivolto soprattutto alla popolazione anziana di Valle, ed ha chi è affetto da malattie con demenza.

Il progetto che partirà entro la fine del 2023 e proseguirà nei prossimi anni, vede in primis la presenza di tutti gli enti ed Amministrazioni di Valle, e dell’Istituto Imberti Grandis di Valdieri, per coinvolgere le stesse popolazioni del territorio che i giovani ad una maggiore presa di coscienza su certe malattie che si sono portate in risalto proprio con la diffusione del COVID. Sui giovani, si cercherà di aprire loro nuovi spazi all’interno della società stessa.

La festa del Tesseramento, è proseguita nel salone con il pranzo e si è conclusa con lo spettacolo canoro della cantante lirica mezzo soprano Monica Tagliasacchi, nella sala consigliare, con brani del repertorio artistico molto conosciuti. Si ringrazia per la partecipazione tutto il personale della Constancia Trattoria, l’Amministrazione Comunale di Valdieri con il Sindaco Guido Giordana, ed i consiglieri Michele Panero, e Davide Tonello, il Presidente Provinciale SOMS Dr. Emilio Rinero, la Sig.ra Tagliasacchi Monica, il Consiglio Direttivo, ed alla vecchia guardia che non molla mai come i signori Luigi Ramo e Giovanni Rabbia.