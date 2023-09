Rischio incendi, la provincia di Cuneo va verso l'arancione: sarà ovunque elevato

Tra i vari bollettini pubblicati quotidinamente dall'Agenzia regionale per l'Ambiente (Arpa Piemonte), compare anche quello del pericolo Incendi.

In questa analisi, che valuta la temperatura, la precipitazione cumulata, le condizioni di umidità e di vento, la nostra provincia è caratterizzata da un rischio che va da moderato - per quanto riguarda la parte ovest - ad elevato, con una tendenza che nei prossimi giorni sarà di pericolo elevato per l'intera Granda.

Significa che, a seguito di un innesco, il fronte di fiamma si può diffondere molto rapidamente e la sua estinzione risulta pertanto difficile.

In questo momento, e stando alle previsioni fino al prossimo 2 ottobre, dal prossimo weekend tutto il sud del Piemonte sarà in fascia arancione di rischio.