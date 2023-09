Bra, “A spasso per il Piemonte con le Masche” ed eventi da brividi sabato 30 settembre

Se l’idea di concedervi qualcosa di spaventoso vi esalta, restate qui che abbiamo una notizia per voi. Tipo... che ne dite di una bella serata tra masche e incantesimi? Un mondo di misteri ha popolato valli e colline di Langa e Roero per secoli, tramandandosi di veglia in veglia. Storie contadine narrate al caldo nelle stalle, quando non c’era ancora la televisione. Racconti di sortilegi e di malefici, formule di magia bianca e nera. Chi sono le Masche? Fate o streghe? Guaritrici o professioniste del malocchio? Cosa c’è di sacro e di profano in questi racconti?



Se ne parlerà a Bra nell’ambito dell’iniziativa “A spasso per il Piemonte con le Masche”, patrocinata dal Comune, con diversi sponsor all’appello. L’appuntamento è sabato 30 settembre, alle ore 17, presso il parco della Zizzola, in strada Fey, 1 (parcheggi consigliati in piazza Spreitenbach, vicolo Fossaretto, piazza XX Settembre. Raggiungibile a piedi in 10 minuti) o, in caso di pioggia, a Palazzo Traversa con ingresso da via Serra. Informazioni: eventi.ztc@gmail.com.



La location si presta benissimo all’evento, ecco perché, se non ci siete mai stati, questa è l’occasione giusta. Ogni Masca ha la sua storia... inquietante, terrificante, misteriosa e super affascinante, come si potrà capire dalla presentazione del libro “Nel mondo delle Masche” di Wilma Basolo, Marina Panero ed Ivo Chiolerio.



E per unire cultura e un po’ di brividi, eccovi servita pure la rappresentazione teatrale della Masca Micilina a cura di Raccantarocche. A proposito, il poeta pocapagliese Francesco Marchino, scrive così su Facebook: «Gli ingredienti sono tutti di ottima qualità per un evento emozionante. Conosco il libro ed i suoi autori, conosco la passione che ha Marina Panero nel divulgare alle persone le nostre tradizioni. E conosco i Raccantarocche che in modo incantevole raccontano di quella Masca Micilina, che ha reso Pocapaglia una favola per sempre».



Secondo la leggenda, il suo fantasma non sa darsi pace e si aggirerebbe ancora oggi tra le vie di Pocapaglia e nel Roero. Se sentite una sedia scricchiolare, quindi, sapete già chi è il disturbatore.