Ottobrata a Barge: un evento per celebrare il territorio e i suoi prodotti

A Barge da venerdì 29 settembre a martedì 3 ottobre torna l’Ottobrata, l’evento di primaria importanza per promuovere e valorizzare i prodotti locali, organizzato dalla Pro loco e dal Comune di Barge con l’ apporto dei gruppi e associazioni locali e dell’istituto Alberghiero ‘Paire’.

Quest’anno l’evento sarà ricco di novità a partire dalla 1ª Sagra del Fritto misto alla piemontese e la sagra della castagna.

Torna la Rievocazione storica mentre dalla Francia arrivano le mini mongolfiere e si festeggerà il 22esimo anniversario del gemellaggio con il Comune di Annonay. La delegazione d’oltralpe incontrerà gli amministratori comunali bargesi e il sindaco Ivo Beccaria.

Sarà presentata anche la “lotteria del commercio” con in palio una Fiat Panda ibrida e molti altri premi.

Oltre al fritto misto alla piemontese e alla castagna, martedì 3 ottobre la serata sarà dedicata alla bagna cauda, preparata dalla Pro Loco in collaborazione con gli allievi dell’Istituto Alberghiero Paire di Barge affiancati da docenti.

E all’inaugurazione ufficiale dell’Ottobrata sarà sabato alle 17, nel programma è prevista, la celebrazioni per l’iscrizione nel registro De.Co (denominazione comunale) della Castagna di Barge e nei 3 giorni (dal 30 al 2 ottobre) sarà presente anche un gazebo dove si potranno comprare e ammirare le Castagne di Barge.

Aldo Raviolo presidente della Pro Loco: “Grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale, quest’anno viene di nuovo messa in risalto la Sagra della Castagna.

Non è una novità per Barge, perché si era organizzata al primo anno della costituzione della Pro Loco bargese nel 1976.

Il frutto veniva prodotto abbondantemente a Barge essendo la collina ricca di castagneti. La sagra durò fino al 1979 quando la manifestazione divenne l’Ottobrata con la rassegna dei prodotti agricoli”.

IL PROGRAMMA DELL’OTTOBRATA

Venerdì 29 settembre: alle 19: prima edizione della Sagra del fritto misto alla piemontese e della castagna. Prenotazione obbligatoria (0175-346523 oppure 348-7632955). Alle 22,Serata giovani: si canta e si balla con gli amici di ‘Tuttafuffa’ direttamente da Collisioni l’appuntamento è al Pala8brata. Ingresso gratuito.

Sabato 30 settembre Alle 9,30 l’Ottobrata si apre con le bancarelle per le vie del centro e la rassegna ‘Sapori del Monviso’, ‘Re cioccolato maestri artigiani cioccolatieri’. Inoltre ci sarà ‘Made in Barge’ e Sagra della castagna De.Co. con la vetrina promozionale delle eccellenze bargesi. Alle 14: Mostra di trattori di un tempo, esibizione dei boscaioli locali in piazza della Madonna.

Alle 14,30 – Fitwalking con partenza da piazza Garibaldi, iscrizioni sul posto a 5 euro. Il ricavato sarà devoluto alla scuola primaria di Barge. Alle 15: apertura mostre fotografiche ‘Infinitamente … sensazioni’ e mostra sulle parrocchie di Barge e Annonay. Dalle 16 alle 18 Rievocazione storica per le vie cittadine e allestimento del campo militare nel parco di Villa Signoretti.

Alle 17 iniziano i voli in mini mongolfiere nelle piazze e sfilata della Batterie Fanfare per le vie del centro.

Alle 17: inaugurazione dell’Ottobrata sotto l’ala comunale. Celebrazione per l’iscrizione nel registro De.Co. della ‘Castagna di Barge’, produzione locale meritevole di interesse e valorizzazione, e per i 22 anni del gemellaggio con il comune francese di Annonay. Presentazione della Lotteria del commercio che mette in palio una Panda ibrida e molti altri premi.

Alle 19,30: 1ª Sagra della porchetta di Messer Scuby. Alle 21 esibizione de “Ij cantor dla Meidia”, camerata corale “La Grangia” e della Batterie Fanfare nella chiesa della Confraternita.

Alle 22,30 – ‘Barge tronik – Music Festival’ sfida tra i migliori dj emergenti della zona al Pala8brata, ingresso gratuito.

Domenica 1 ottobre alle 8,30 al bocciodromo comunale gara di bocce ‘Poule dei Comuni’ (a quadrette, escluse categorie A e B (CCDD e inferiori).

Alle 9 mercatino dello scambio e del baratto (info e iscrizioni: Ettore 334-7445620), viale Mazzini.

Continua la rassegna ‘Sapori del Monviso’, ‘Re cioccolato maestri artigiani cioccolatieri’, ‘Made in Barge’ e la ‘Sagra della castagna De.Co.’ vetrina promozionale delle eccellenze bargesi con mundajè e frittelle di mele per le vie del centro.

Dalle 9,30 alle 18: pertura stand de ‘I Vej mestè’, attrezzi e mestieri di un tempo per le vie. Alle 12 pranzo per i 22 anni di gemellaggio Barge-Annonay. Prenotazione consigliata, organizzato dalla Pro Loco e dall’Istituto Alberghiero Paire di Barge al Pala8brata.

Alle 14 Mostra di trattori d’un tempo, esibizione di boscaioli locali ‘Segantini’ – piazza della Madonna.

Dimostrazione trebbiatura del grano e del mais. Dalle 16 alle 18, Rievocazione storica con la battaglia per le vie del paese e gran finale al parco di Villa Signoretti. Sfilata degli sbandieratori di Cherasco 1234, della Banda musicale “Città di Barge”, della Batterie Fanfare e delle Majorettes di Barge.

Alle 17 voli in mini mongolfiere nelle piazze cittadine.

Alle 18 sfilata di moda lungo via Carle Costanzo.

Alle 21,30 serata di liscio con “Disco liscio” di dj Mauro Maurino.

Lunedì 2 ottobre dalle 9 alle 13 Fiera d’autunno per le vie del paese.

Alle 21 serata teatrale in piemontese con la commedia brillante in due tempi ‘Che situassiun!!!’ di Gianni e Giangi presentata dalla Compagnia teatrale ‘El Ciochè’ di Busca.

Martedì 3 ottobre alle 20 si apre la 14ª Sagra della bagna caoda organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Paire di Barge. Prenotazione obbligatoria entro lunedì 2 ottobre al Pala8brata – Costo 20 euro (soci Pro Loco 15).

RASSEGNA CORALE

Sabato 30 settembre alle 20,45 nella chiesa della Confraternita, in via Marconi, è in programma la 17ª edizione della ‘Rassegna corale barge’.

La serata è organizzata da ‘Ij cantor dla Meidia’, direttore armonizzatore Mauro Marconetto e direttore artistico Andrea Postiglione.

Partecipa alla serata anche la ‘Camerata corale La Grangia’, armonizzatore Angelo Agazzani e direttore artistico Mario Barbero.

È prevista anche la partecipazione straordinaria della Batterie Fanfare Annonay.

i.p.