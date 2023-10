Da domani a Mondovì ripartono le attività dell'associazione Sport-In

Ripartono le attività di Sport In! “SPORT-IN” è l’associazione sportiva che nasce nel 2022 a Mondovì sostenuta dalla Fondazione CRC e da una ricca rete di partner che ha fatto emergere la disponibilità e la sensibilità del territorio nel coltivare esperienze per favorire la pratica dell’inclusione come occasione di crescita e di promozione di un welfare territoriale generativo.

Il sodalizio affonda le sue radici nel fertile terreno delle esperienze del progetto pluriennale SPORTABILITA’ e del progetto per l’innovazione sociale SPORTISSIMO che hanno fatto emergere la disponibilità e la sensibilità del territorio nel coltivare esperienze per favorire la pratica dell’inclusione come occasione di crescita e di promozione di un welfare territoriale generativo.

SPORT –IN ha un obiettivo chiaro: offrire alle persone con qualsiasi tipo di disabilità (motoria, sensoriale, intellettiva) dai 6 anni in poi la possibilità di praticare attività sportiva, mettendo in evidenza le capacità psicomotorie di ognuno e offrendo progressivamente stimoli e proposte nuove. Rappresenta inoltre una nuova sfida per il territorio: abbattere le barriere che ancora esistono per la pratica sportiva inclusiva, coinvolgendo varie realtà tra cui le persone, le associazioni, le scuole e offrendo la possibilità di partecipare alle attività ed agli eventi promossi dagli enti di promozione sportiva a cui l’associazione è affiliata. l consiglio Direttivo Sport-IN e la Cooperativa Caracol sono enti capofila del progetto che partirà con le sue discipline il 3 ottobre 2023.