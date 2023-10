Alba, la sottoscrizione per ricordare don Gianfranco Marengo ha superato i 4.000 euro

La solidarietà ha fatto il pieno di applausi, ma anche di concretezza. La sottoscrizione a favore di don Gianfranco Marengo, direttore della Caritas di Alba dal 1994 al 2003 e a lungo parroco di Magliano Alfieri, ha superato i 4.000 euro. Merito, soprattutto, dello spettacolo a offerta libera 'Premiata merceria Spatusso' della compagnia "Il nostro teatro" di Sinio, per la regia di Oscar Barile, che ha raccolto 2.420 euro (1.150 euro a Magliano Alfieri e 1.270 a Sinio): con le donazioni private sono arrivati, invece, 1.730 euro.

La sottoscrizione proseguirà fino al 15 ottobre e ha una finalità importante: finanziare il progetto Caritas Vicaria della Langa "Ristrutturiamo il Centro di prima accoglienza albese".

Per chi volesse partecipare alla sottoscrizione è possibile anche effettuare un bonifico diretto a Caritas Vicaria della Langa (causale “per ricordare don Gianfranco”): IBAN IT49O0853027220000000254734.

Spiegano gli organizzatori: "Il ricordare don Gianfranco ci ha permesso di essere innanzitutto Chiesa in Cammino, visto il terzo anno del Cammino Sinodale, che come ebbe a dire don Gianfranco stesso nel 1994 'annuncia il Vangelo con la testimonianza della Carità. Questi risultati e questo percorso si devono a un'ottima sinergia e a un camminare insieme come Caritas Vicaria della Langa e Caritas Vicaria Valle Tanaro di Magliano Alfieri, insieme all'apporto prezioso del Nostro Teatro di Sinio."