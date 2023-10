"Grazie per aver ridonato tre zampe a Zoe"

Zoe, la sfortunata Malamute, nata il 1° gennaio scorso, affetta da displasia grave a tre zampe, sta affrontando il periodo post operatorio, dopo i due importanti interventi chirurgici di protesi alle zampe. Il secondo giovedì scorso, ad appena un mese dal primo, "perché la sua situazione era veramente tragica".

Grazie a chi ha contribuito, con tante altre persone in Italia a raccogliere la somma necessaria alle operazioni, molto costose. E’ il ringraziamento dell’associazione no-profit “Il gatto per te" Odv ,nata tre anni fa a Cervasca a difesa degli animali in difficoltà.

Associazione che aveva rilanciato la commovente storia di Zoe, adottata da una famiglia del Bergamasco e l’appello della raccolta fondi attivata per lei su GoFundMe. Una campagna che,grazie alla generosità di tanti, ha raggiunto il suo scopo.

“Ora ci sono tanti altri animali da aiutare e difendere. E, aumentano ogni giorno - sottolinea Patrizia Falco, presidente dell’ associazione che opera in provincia e in Piemonte.

La sua pagina facebook è piena di foto di micetti, rossi, grigi, neri, screziati, tenerissimi: ma senza casa, smarriti, abbandonati, in cerca famiglia e di un destino migliore.

Gattini, gatti, ma anche cuccioli di cane. Da alcuni giorni sono segnalati tre cagnolini nati in una borgata sperduta in montagna, adottabili dai primi di novembre, come un piccolo meraviglioso di maremmano abruzzese, di tre mesi, stallato a Cuneo, in cerca di famiglia.

Per info: Patrizia Falco al numero 3406350403 "“Grazie a chi potrà sostenerci fornendoci del cibo o aiutandoci economicamente ad accudire gli sfortunati amici a quattro zampe. “Il tuo contributo può salvare tante piccole bestiole in difficoltà”. Per Donazioni sul c/C IT74R0843947031000070000002 (il gatto per te Odv).