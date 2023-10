Cuneo, un ferito in un tamponamento lungo corso De Gasperi

C'è la presenza di un ferito fortunatamente non grave tra le conseguenze di un tamponamento verificatosi nella mattinata di oggi, giovedì 5 ottobre, in corso Alcide De Gasperi, presso la rotatoria all’incrocio con corso Gramsci, all’altezza del liceo artistico. La persona è stata soccorsa dai sanitari del servizio di emergenza 118 e trasportata all’ospedale Santa Croce per accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri.