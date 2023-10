Cuneo: al via domani l'ultimo weeend del Paulaner Oktoberfest 2023

Il “Paulaner Oktoberfest Cuneo” è pronto a vivere il gran finale proponendo per l’ultimo fine settimana un ricco programma di nuovi appuntamenti musicali e conviviali in pieno stile bavarese.

Il sabato ci sarà, tra gli altri, un’importante iniziativa di prevenzione delle stragi del sabato sera dovuti all’abuso di alcool nata dalla collaborazione di Sidevents con Arma dei Carabinieri e Fondazione “Specchio dei tempi”, mentre la Polizia di Stato continuerà a presenziare l’evento nel suo stand istituzionale con la Cooperativa sociale Momo.



La domenica, invece, sarà dedicata alla famiglia con il pranzo offerto ai ragazzi fino ai 14 anni se accompagnati da un adulto, previa prenotazione. La sera ci sarà spazio anche per gli ultimi brindisi con il “Closing party”, la grande festa fino ad esaurimento scorte con la cena a 20 euro e una divertente roulette per vincere un boccale Paulaner. Al Luna park, sia sabato che domenica continuerà il Family day con giostre e attrazioni a metà prezzo dalle 11 alle 13.



Domani, sabato 7 ottobre il programma prevede nuovi protagonisti nel pomeriggio dell’area garden: prima l’esibizione dei Revels, il gruppo composto da Gabriele Rivetti, Jacopo Porrini, Annalisa Pepino e Francesco Kretly che faranno emozionare il pubblico con le grandi canzoni di cantautori italiani e del pop internazionale, seguiti dalle acrobazie delle giovani pole dancer dell’asd Cuneo Pole Dance Academy.



In serata, sarà la volta del dj set di Alessandro Schiffer e della trascinante tribute disco dance 80 voglia di 90 2000.



Nel mentre, ad aprire i brindisi nel padiglione principale ci penseranno i Kuni Kumpel a cui seguiranno i Divina, con uno spettacolo coinvolgente ed elettrizzante e atmosfere anni ’70.

Dalle ore 22 alle 2.30 di notte, inoltre, il Paulaner Oktoberfest Cuneo ospiterà l’iniziativa dell’Arma dei Carabinieri e della Fondazione “Specchio dei tempi” de “La Stampa” contro le stragi del sabato sera denominata “Un soffio ti può salvare la vita”, nata con l’obiettivo di contrastare i troppi incidenti dovuti all’abuso dell’alcool. Grazie alla presenza del doppio ambulatorio infermieristico mobile “Specchio Bus”, di un medico volontario e di alcol test donati da FederFarma, i Carabinieri insieme ai volontari di “Specchio dei tempi” sensibilizzeranno i giovani sui rischi della guida in stato di ebbrezza, invitandoli ai test di prevenzione. Un equipaggio del nucleo radiomobile dell’Arma parteciperà all’attività esclusivamente in chiave preventiva, incontrando i ragazzi e distribuendo materiale informativo. L’alcool test potrà essere eseguito all’interno dello “Specchio Bus” con l’aiuto di personale sanitario, ma potrà anche essere eseguito in forma autonoma.



Domenica 8 ottobre, per l’ultimo giorno di Paulaner Oktoberfest Cuneo a pranzo, per chi prenota, è “Family day” con il menù offerto ai ragazzi sotto i 14 anni ogni adulto presente. La giornata inizierà con un raduno di Citroen 2CV e auto storiche, mentre nel primo pomeriggio sul palco del garden si esibiranno i ballerini della Imperial Dance Academy. A seguire dj set con Alessandro Schiffer.



Nel padiglione principale invece ci sarà lo spettacolo di cheerleading del Gruppo Le Nuvole e, durante pranzo e cena, per celebrare gli ultimi prosit di Oktoberfest 2023, saranno ancora una volta protagonisti i Kuni Kumpel. Il closing party chiuderà la sesta edizione di Paulaner Oktoberfest Cuneo con una grande festa di chiusura fino ad esaurimento scorte e la cena al costo di 20 euro. Una divertente roulette di sala omaggerà i commensali di 50 boccali Paulaner per concludere in allegria la kermesse.