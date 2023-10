Saluzzo: tutto esaurito per la presentazione del "Denina Pellico Rivoira"

La presentazione del Denina Pellico Rivoira, svoltasi mercoledì 4 ottobre al Teatro Magda Olivero, ha fatto registrare il tutto esaurito.



Il referente dell'orientamento prof Rinaldi, il Dirigente prof. Girodengo, i responsabili di plesso proff. Viale, Cozzupoli, Peirone e studenti in rappresentanza di tutti gli indirizzi hanno fornito una visione d'insieme dell'offerta formativa tecnico-professionale dell'Istituto.



Non abbiano a temere le famiglie che non hanno potuto partecipare a questo "antipasto": l'orientamento si sposta ora nella scuola, con le Porte Aperte, per visitare i plessi, tra cui il nuovo Rivoira, e interagire con docenti e studenti. Le date sono 28 ottobre, 21 novembre e 15 dicembre, con orari e prenotazioni online sul sito e sulle pagine FB/IG.