Giovedì 12 ottobre, come di consuetudine, sarà allestito a Cuneo, preso il centro prelievi di via Carlo Boggio 14, in un punto informativo dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Presso il Punto Informativo saranno presenti volontari dell'UNIONE ITALIANA dei CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS Sezione Territoriale di Cuneo per sensibilizzare, informare la popolazione e distribuire il materiale divulgativo