A Cuneo torna la Fiera del Marrone: Coldiretti pronta ad accogliere oltre un migliaio di bambini

Sono oltre un migliaio i bambini attesi a Cuneo da venerdì 13 a domenica 15 ottobre alla 24esima Fiera nazionale del Marrone per visitare la fattoria degli animali e partecipare ai laboratori didattici di Coldiretti Campagna Amica.



Decine di animali saranno protagonisti dell’attesa fattoria degli animali che Coldiretti Cuneo allestirà in collaborazione con l’ARAP e l’Associazione Piccoli Animali ai Giardini Fresia (ex zoo) in Lungogesso Corso Giovanni XXIII, a fianco del mercato contadino di Campagna Amica, che sarà aperto come di consueto il sabato mattina.



La fattoria apre venerdì 13 ottobre per le scolaresche e sarà visitabile da tutte le famiglie nel weekend di Fiera, sabato 14 e domenica 15 ottobre, dalle ore 10 alle 19. Tra gli splendidi esemplari, si potranno ammirare pecore delle razze Frabosana-Roaschina e Tacola, capre di razza Vallesana e Saanen, vacche e vitellini di razza Piemontese, Frisona e Pustertaler, asini, cavalli di razza Avelignese, pony, oltre a galline e conigli di razze molto peculiari, capaci di calamitare l’interesse dei più piccoli e non solo.



Tornano poi i laboratori delle fattorie didattiche di Educazione alla Campagna Amica. Nella prima giornata di Fiera, venerdì 13 ottobre, le attività saranno riservate alle Scuole primarie e dell’infanzia di Cuneo e dei Comuni limitrofi, con un migliaio di studenti già prenotati per scoprire l’orto, il mondo del miele e della biodiversità, il mondo del pane, del latte, delle nocciole e dell’uva.



Nei pomeriggi di sabato 14 e domenica 15 ottobre, dalle ore 15 alle 17, i laboratori daranno l’opportunità ai bimbi di approcciarsi al mondo delle api e di assaggiare diversi tipi di miele, di scoprire l’orto e le sue stagioni, di cimentarsi con la produzione di tomini freschi e di mettere le mani in pasta per preparare il pane. Tutti i laboratori sono gratuiti e accessibili su prenotazione (telefono: 335 1733167 – email: eca.cn@coldiretti.it) fino ad esaurimento dei posti disponibili.



“Alla Fiera del Marrone confermiamo il nostro impegno per le generazioni future dedicando uno spazio importante ai più piccoli che potranno andare a scuola di campagna, scoprire i valori della biodiversità, della stagionalità e della genuinità dei prodotti che ogni giorno portiamo in tavola” dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.



“Rinnoviamo con piacere la collaborazione con l’ARAP e l’Associazione Piccoli Animali per portare nel cuore della città, a due passi dal ‘salotto’ di piazza Galimberti, animali di razze più o meno conosciute, ma tutte di grandissimo pregio che, grazie all’impegno dei nostri allevatori, sono indissolubilmente legati alle nostre terre” aggiunge il Direttore di Coldiretti Cuneo, Fabiano Porcu.