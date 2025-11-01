Chiusa di Pesio si trasforma in un paese incantato

Domenica 7 dicembre il Natale prende forma con l'evento "Nel paese incantato", che trasforma il centro storico di Chiusa di Pesio in un suggestivo paesaggio fiabesco.

L'attesissimo appuntamento, organizzato dal Comune di Chiusa di Pesio in collaborazione con la Pro Loco Turismo in Valle Pesio e con il contributo di diverse associazioni locali, anima le vie del borgo con un ricco programma di iniziative pensate per tutte le età. I visitatori possono immergersi in un'atmosfera unica, tra street food, antichi mestieri, musica, arte e artigianato, senza dimenticare i suggestivi "Presepi alla Finestra", giunti quest'anno alla ventesima edizione, che rendono il paese ancora più accogliente e magico.