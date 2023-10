Successo a Cuneo per il raduno delle Ferrari

Auto lucide e dai colori forti e potenti come i motori, che con il loro fragore facevano sussultare il cuore sportivo dei presenti. Chiudendo gli occhi, bastava poco per pensare di essere in pista.

Adulti e bambini senza eccezione sono rimasti catturati dal fascino senza tempo di queste vetture che rappresentano il meglio dell’avanguardia ingegneristica e della tecnica nel campo dell’automobilismo. Un simbolo sicuramente di lusso, ma anche un segno distintivo di italianità per un marchio conosciutissimo e apprezzato in tutto il mondo.

Prima del tour, c’è stato tempo per la sfilata lungo corso Nizza. Quindi l’arrivo in piazza Galimberti, tra lo sguardo ammirato dei numerosi visitatori, prima di far ritorno al proprio garage. In attesa del prossimo evento targato Ferrari.