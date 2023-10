Borgo San Dalmazzo, l’Amministrazione comunale ha incontrato Kevin Giordana, giovane talento del tiro con l’arco

L’Amministrazione comunale ha incontrato Kevin Giordana, giovane atleta della disciplina del tiro con l’arco.

Il tredicenne borgarino è iscritto alla Associazione sportiva Arcieri dell’elice da un anno e ha già conquistato importanti traguardi che lo portano a essere terzo in graduatoria a livello nazionale nella sua categoria. La scorsa settimana ha partecipato al 14esimo Trofeo Città di Settimo Torinese piazzandosi al primo posto.

A giugno, alla selezione regionale per accedere al Trofeo CONI (manifestazione multisportiva rivolta ai giovani under 14 tesserati presso le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale del CNI e affiliate alle FSN e DSA) ha raggiunto il secondo gradino del podio, che gli ha permesso di accedere alle finali nazionali che si sono tenute dal 21 al 24 settembre in Basilicata conquistando la medaglia d’oro nella gara individuale.

Kevin ha riferito di allenarsi tre volte a settimana nel periodo scolastico e quotidianamente durante le vacanze estive e ritiene che “lo sport sia una cosa potente che aiuta a tenersi in forma, archiviare i successi e stare bene con se stessi. La disciplina non è 'solo tirare', ma anche allenamento mentale per poter dare il meglio in ogni gara”.

Oltre al tiro con l’arco, pratica il karate e scolpisce il legno con l’associazione “Lj poeta del Bosch” di Bernezzo.

“Siamo felici – riferisce la sindaca Roberta Robbione – di aver accolto Kevin in Comune. E’ un bell’esempio per tutta la nostra comunità, è un ragazzo determinato, equilibrato che sa bilanciare bene i tanti impegni settimanali ottenendo buoni risultati scolatici. Ci insegna che ogni traguardo nasce da un grande lavoro e la sua energia positiva siamo certi che saprà spenderla al meglio per la sua crescita personale e della comunità”.