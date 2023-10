Nocciole, Cia Cuneo soddisfatta della qualità: "Ma attenti al calo della produzione, e ai bassi prezzi di vendita"

Qual è il prezzo di vendita delle nocciole a punto resa? A inizio ottobre è stato pubblicato il primo rilevamento dell’apposita Commissione della Camera di Commercio di Cuneo, ma il direttore provinciale di Cia, Igor Varrone, è piuttosto contrariato. Dice: “I prezzi sono simili a quelli del 2022, ma a differenza dello scorso anno si è ancora perso in quantità produttiva e sono aumentati i costi per le aziende. In questo modo non si coprono le spese. I rilevamenti non aiutano il settore, anzi lo soffocano in quanto indicano un importo a punto resa in cui non si tiene conto dell’andamento della stagione produttiva nel 2023. Se, rispetto a quella passata, la quantità delle nocciole è minore e la qualità è sempre buona, perché salvaguardata dai disciplinari Igp, i prezzi sarebbero dovuti aumentare. Invece, no. Però, poi, il mercato prende come riferimento le indicazioni della Camera di Commercio. Per cui, il comparto paga fortemente questa situazione. Oltretutto, come Cia avevamo in mano dei prezziari delle cooperative con importi a punto resa decisamente più alti. Così non va bene”.